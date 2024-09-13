لوكاشنكو يدعو بزشكيان لزيارة بيلاروسيا

العالم - إيران

وفي هذا اللقاء، وجه الكساندر لوكاشينكو دعوة للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لزيارة بيلاروسيا.

وقبل ذلك التقى أحمديان بالرئيس الروسي بوتين خلال زيارته الى روسيا.

وأشاد الرئيس فلاديمير بوتين خلال اللقاء بسير تطور العلاقات الروسية الإيرانية وجهود قائد الثورة الاسلامية في هذا الاتجاه، لافتا إلى قرب توقيع موسكو وطهران اتفاقا جديدا للشراكة الاستراتيجية.

وأضاف بوتين خلال لقاء مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان في بطرسبورغ : "ارتفع حجم التبادل التجاري بين روسيا وإيران خلال النصف الأول من هذا العام بنحو 10%".

وقال: "تنتظر روسيا الرئيس الإيراني (مسعود بزشكيان) في زيارة مكرّسة لتوقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية الجديد بين موسكو وطهران".