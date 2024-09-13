روسيا: الحرب مع الناتو بدأت !

وقال في اجتماع مجلس الأمن بشأن أوكرانيا: "إذا تم اتخاذ قرار رفع القيود بالفعل أو سيتم اتخاذه، فهذا يعني أنه منذ تلك اللحظة ستبدأ دول الناتو حربا مباشرة مع روسيا".

وأضاف: "في هذه الحالة، سنضطر بالطبع إلى اتخاذ القرارات المناسبة. مع كل ما يترتب على ذلك من عواقب على المعتدين الغربيين، لن يتمكن زملاؤنا الغربيون من إلقاء اللوم على كييف بعد الآن".

هذا وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معلقا على احتمال إصدار إذن غربي لنظام كييف بضرب بأسلحة بعيدة المدى عمق الأراضي الروسية، إنه هذا السيناريو، سيعني دخولا مباشرا للناتو في الصراع.

وشدد بوتين على أن المشاركة المباشرة للغرب في الأزمة الأوكرانية ستغير جوهر الصراع بشكل كبير وهذا سيعني أنهم في حالة حرب مع روسيا الاتحادية.

وذكرت صحيفة "تايمز" يوم الخميس، نقلا عن مصادر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لن يسمح باستخدام صواريخ "أتاكمس" لضرب العمق الروسي لكنه لن يعترض على استخدام صواريخ "ستورم شادو" البريطانية.

وأفادت صحيفة "الغارديان" يوم الأربعاء، بأن بريطانيا اتخذت قرارا بالسماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ "ستورم شادو" لقصف عمق روسيا، لكن لن يتم الإعلان عن ذلك رسميا في الأيام المقبلة.

ومن المتوقع أن يسمح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لأوكرانيا باستخدام صواريخ ATACMS الأمريكية لضرب روسيا أثناء زيارته التي يجريها الآن إلى كييف مع نظيره البريطاني ديفيد لامي.

هذا ورجح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن قرار السماح لكييف بضرب العمق الروسي بصواريخ بعيدة المدى قد تم اتخاذه.