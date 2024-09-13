طهران: سنرد على العقوبات الغربية

العالم - إيران

وأدان المتحدث باسم وزارة الخارجية بشدة بيان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي بشأن الجمهورية الإسلامية بحجة التدخل المزعوم في الصراع الأوكراني، وقال: "سأذكر مرة أخرى بوضوح موقف الجمهورية الإسلامية الايرانية إن أي ادعاء بأن إيران تبيع صواريخ باليستية لروسيا هو ادعاء كاذب".

وفيما حذر كنعاني من إصرار بعض الأطراف على الاستمرار في تبني المواقف والبيانات والتصريحات الهدامة، أضاف: "نوصي الاتحاد الأوروبي بتجنب الاتهامات المبنية على معلومات كاذبة".

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية بشأن النهج التدميري الذي يتبعه الغربيون في استخدام سلاح العقوبات: "للأسف، بعض الأطراف الغربية أصبحت مدمنة على فرض العقوبات؛ مسار لا يساعد على حل المشاكل فحسب، بل هو في حد ذاته جزء من المشكلة وسيواجه الرد الإيراني".