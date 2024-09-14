بالصورة/السجن 10 سنوات لمسؤول سعودي أدين بالفساد

العالم - السعودية

وأفادت وزارة الداخلية السعودية، بصدور حكم بمعاقبة الفريق أول خالد بن قرار الحربي، مدير الأمن العام سابقا، بالسجن لمدة 10 سنوات، وتغريمه مبلغا وقدره مليون ريال سعودي، وإدانته بجريمة استغلال نفوذه الوظيفي لمصلحة شخصية، وجريمة استغلال العقود الحكومية وجريمة اختلاس المال العام.

وأوضحت أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية كانت قد باشرت إجراءات التحقيق مع الفريق أول خالد بن قرار الحربي، وأحالته إلى المحكمة المختصة وفق نظام الإجراءات الجزائية وصدر بحقه حكم نهائي يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه من جريمة الرشوة.