بغداد تكشف هوية 6 قادة لـ'داعش' الإرهابي قتلوا في الأنبار

العالم- العراق

وقال بيان باسم الجهاز وقيادة العمليات المشتركة: "بعد جمع جثث القتلى والمبرزات الجرمية وأجهزة الاتصالات والحواسيب واستكمال إجراءات التحقيق، وبعد ظهور نتائج الحمض النووي، تأكد أن معظم القتلى من قادة الصف الأول لعصابات (داعش)".

وطبقاً للبيان، فإن القتلى من قيادات التنظيم هم: "أحمد حامد حسين عبد الجليل زوين، المكنى (أبو صديق) و(أبو مسلم) – نائب والي العراق، وعمر بن سويح بن سالم قارة، المكنى (أبو علي التونسي) أمير التصنيع والتطوير والملف الكيميائي، وسعد محمد ناصر، المكنى (أبو همام) والي الأنبار، ومعمر مهدي خلف حسين، المكنى (أبو عبد جنوب) أو (أبو عبد الرحمن) والي الجنوب، وعلي رباح رجا، المكنى (وقاص) مسؤول التواصل، ومسؤول ملف الاقتصاد والأموال في ولاية الأنبار، وشاكر عبود هراط، المكنى (شاكر النجدي) الأمير العسكري لولاية الأنبار".

وأوضح البيان، أن "جهاز المخابرات أثبت احترافيته، وقدرته على اختراق القيادات العليا لـ(داعش)".

ونقلت وكالة "واع" الرسمية، عن حسين علاوي، وهو أحد مستشاري رئيس الحكومة، أن "العملية جمعت معلومات على مدى أشهر عدة من الأجهزة الاستخبارية، وفي مقدمتها جهازا المخابرات ومكافحة الإرهاب وخلية الاستخبارات في قيادة العمليات المشتركة، ما ساعد على إتقان الاستهداف".

وقال علاوي، إن العملية "رسمت مساراً لإنهاء قدرات (داعش) في المناطق الصحراوية المفتوحة وتدمير القيادة الشبكية والمفارز المتحركة في المناطق المعقدة".

ورجح علاوي أن العملية "دمرت كل خيوط القيادة لعصابات (داعش)، وأن تأثيرها سيمتد إلى نشاط التنظيم في الخارج، إقليمياً ودولياً".