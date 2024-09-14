لماذا يخطط بايدن لزيارة أنجولا في الأسابيع المقبلة؟

العالم- الامريكيتان

ورجح أحد المصادر أن يجري بايدن الزيارة، التي لا يزال يتم وضع لمساتها الأخيرة، بعد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الجاري، وقبل انتخابات الرئاسة الأمريكية في 5 نوفمبر.

وقال أحد المصادر إن بايدن سيكون "أول رئيس أمريكي يزور الدولة الإفريقية الغنية بالنفط والموارد (الماس والذهب والنحاس وغيرها)، بعد أول زيارة على الإطلاق لوزير الدفاع لويد أوستن في سبتمبر العام الماضي".

وواجه بايدن، الذي تولى منصبه في عام 2021، بعض الانتقادات لعدم زيارته للقارة الإفريقية في وقت سابق من ولايته بعد استضافة قمة زعماء الولايات المتحدة وإفريقيا في واشنطن في ديسمبر العام 2022.

وكان بايدن يأمل في زيارة أنجولا أواخر العام الماضي، لكن الرحلة تأجلت بعد العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة في أكتوبر الماضي.

وتعهد بايدن بإقامة شراكة أوثق بين الولايات المتحدة والديمقراطيات في القارة الإفريقية، في ظل الاستثمارات الضخمة التي تضخها الصين في المنطقة.

وفي نوفمبر، استضاف بايدن الرئيس الأنجولي جواو لورينكو في البيت الأبيض، وطرح احتمالات الزيارة خلال اجتماعهما في البيت الأبيض.

وفي مايو، قال بايدن، إنه يخطط للقيام بزيارة رسمية إلى إفريقيا في فبراير، إذا فاز في انتخابات الرئاسة.