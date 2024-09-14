اليمن..اعتقال امام جامع في عدن لتضامنة مع فلسطين!

العالم - اليمن

وقالت المصادر ان قوات أمنية من ما يسمى بالحزام الأمني داهمت مسجد سعد بن معاذ في مدينة المنصورة، وقامت باعتقال الإمام الشيخ أثير الخلاقي بعد إلقائه خطبة الجمعة، لانه انتقد خلال الخطبة صمت العرب والمسلمين تجاه القضية الفلسطينية.

وأثار الاعتقال موجة من الغضب والاستياء الشعبي، وناشدت العديد من الشخصيات والمنظمات الحقوقية المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات، وضمان حماية المدنيين وحقوقهم الأساسية.

وأدانت العديد من الشخصيات والمنظمات الحقوقية هذا العمل الإجرامي، وطالبت السلطات المختصة بالإفراج الفوري عن الشيخ الخلاقي، وكشف ملابسات هذا الحادث الغامض.

ويتوقع مراقبون أن يشهد هذا الحادث تطورات متسارعة في الأيام القادمة، حيث من المتوقع أن تتصاعد الاحتجاجات والمطالبات بالإفراج عن الشيخ الخلاقي، كما أن هذا الحادث قد يؤدي إلى مزيد من التوتر والاضطرابات في المدينة.