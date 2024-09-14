بالفيديو.. تعرف على أهم ميزات أحدث قمر صناعي إيراني

العالم - خاص بالعالم

نجاح جديد تحققه إيران في عالم الفضاء.. إطلاق القمر الصناعي "جمران 1" إلى مداره في الفضاء.. الخطوة تدخل ضمن تطوير أنشطة إيران الفضائية الجوية ليكون ثاني إطلاق ناجح لقمر اصطناعي هذا العام.

القمر الصناعي البحثي "جمران 1" الذي يزن 60 كيلوغراماً لم يتأخر في إرسال أولى تردداته وإشاراته الى الأرض بعد إطلاقه ووضعه بنجاح في مدار 550 كيلومتراً عن سطح الأرض.

"جمران 1" أطلق من خلال حامل الأقمار الصناعية "قائم 100" الذي يعمل بالوقود الصلب والذي تم تصميمه وبناؤه من قبل متخصصين في القوة الجوية الفضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية ومهمته الأساسية هي اختبار أنظمة الأجهزة والبرمجيات لإثبات تقنية المناورة المدارية من حيث الارتفاع.

عملية تصنيع الأقمار الصناعية في إيران قائمة على قدم وساق.. الكلام لرئيس منظمة الفضاء الإيرانية حسن سالارية الذي أشار إلى أن لدى إيران 6 إلى 8 عمليات إطلاق هذا العام.

وقال سالاريه في تصريح: "لدينا عمليتا إطلاق محليتان مهمتان في المستقبل، احداهما كتلة النقل المداري سامان 1 والآخر هو قمر اصطناعي للأبحاث.. ومن المقرر إطلاق القمرين الاصطناعيين "فجر 3" و"ظفر 2" بمنصة إطلاق أجنبية في شهري ديسمبر وأكتوبر القادمين، كما سيتم إطلاق القمر الاصطناعي "بارس 2" قريباً.. ويعتبر هذا القمر الاصطناعي نسخة مطورة من القمر الاصطناعي "بارس 1"".

لكن المهم إن إطلاق القمر الصناعي "جمران 1" بنجاح يعكس تصميم إيران على مواجهة العقوبات الدولية، هذا ما أكده القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي الذي أعرب عن فخره واعتزازه بالنجاح البارز والمشرف في إطلاق القمر الصناعي البحثي "جمران 1" ما يعكس تصميم إيران والإيرانيين على تحقيق التقدم في مجالات التكنولوجيا الناشئة والمتفوقة تحت التوجيهات الحكيمة لقائد الثورة الإسلامية وفي ظل التحديات التي تفرضها القوى العالمية.