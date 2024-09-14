هاليفي: استعادة الأسرى من قطاع غزة ستزداد صعوبة مع مرور الوقت

العالم-الاحتلال

وذكرت القناة "12" العبرية أن هاليفي قال لعائلات الجنود الأسرى إن الجيش يعمل على إعادة الأسرى بأي طريقة ولن يتمكن من إعادتهم جميعا في عمليات عسكرية.

وأكد هاليفي أن "اتفاق إعادة الأسرى منوط بقرار الحكومة الإسرائيلية، مضيفا: "نبذل كل ما نستطيع لتحقيق ذلك".

وتجمع آلاف الصهاينة مساء السبت على طريق بيغن في تل أبيب، قرب مقر الجيش في تظاهرة مناهضة للحكومة، وداعية إلى التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى المحتجزين في غزة.

وانتقدت عائلات الأسرى الذين تحتجزهم حماس في غزة بشدة استراتيجية رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال مؤتمرهم الصحفي الأسبوعي في تل أبيب.

هذا ونقلت القناة 12 الإسرائيلية في وقت سابق عن أحد أعضاء الوفد الإسرائيلي المفاوض قوله لعائلات الأسرى بأن صفقة التبادل مع حركة "حماس" لن تكون قريبة، ولا حتى المرحلة الأولى منها.

وأكد المسؤول أن "الطريق الوحيد للوصول للصفقة هي وقف الحرب. استمروا بالضغط من أجل خلق حالة داعمة لوقف الحرب".

هذا وخرج حشد كبير من الصهاينة في مظاهرة كبرى بتل أبيب، احتجاجا على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حيث طالبوا بعقد صفقة تبادل أسرى لإطلاق سراح ذويهم من قطاع غزة المحاصر.