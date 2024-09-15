أربعة شهداء بقصف الاحتلال لمخيمي النصيرات وجباليا في قطاع غزة

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، ان 3 مواطنين فلسطينيين استشهدوا في مخيم النصيرات، إثر قصف الاحتلال منزل في محيط دوار أبو صرار بالمخيم، كما أطلقت آليات الاحتلال النار صوب المناطق الشمالية من المخيم.

وفي مخيم جباليا، استشهد مواطن فلسطيني وأصيب عدد من الفلسطينيين جراء استهداف الاحتلال منزلا لعائلة سويدان، ونقلوا إلى مستشفى كمال عدوان في المخيم.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,182 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 95,280 آخرين، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

الاحتلال يقتحم الحي الشرقي من مدينة جنين

وفجر اليوم الاحد أيضا، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الحي الشرقي من مدينة جنين، حيث أفادت مصادر محلية، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال برفقة جرافة عسكرية داهمت الحي الشرقي من المدينة.

وأشارت المصادر، إلى أن الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة، دون أن يبلغ حتى اللحظة عن إصابات أو اعتقالات.

قوات الاحتلال تقتحم دار صلاح شرق بيت لحم

وفي وقت سابق من الليلة الماضية، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية دار صلاح شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت دار صلاح، وتمركزت في أحد أحياءها.

قوات الاحتلال تقتحم الخضر جنوب بيت لحم

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفادت (وفا)، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وتمركزت في عدة مناطق منها.

اندلاع مواجهات عقب اقتحام الاحتلال زيتا شمال طولكرم

والليلة ايضا، اندلعت مواجهات في بلدة زيتا شمال طولكرم، الليلة، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت مصادر محلية، أن آليات الاحتلال اقتحمت البلدة، وجابت شوارعها وأحياءها، وسط اندلاع مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز السام، دون أن يبلغ عن إصابات.