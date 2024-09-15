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وقال لبرنامج "Make It" على قناة CNBC إن "الكثير من الاضطرابات" في عصرنا هذا قد يؤدي إلى إشعال حرب كبرى، محذرا من أنه "إذا تجنبنا حربا كبيرة... إذن، نعم، سيكون هناك جائحة أخرى، على الأرجح في السنوات الـ 25 المقبلة".

بعد رؤية سوء الاستعداد لمواجهة جائحة كوفيد-19، انضم غيتس إلى رابطة العقول العلمية التي تخشى كيف قد يكون أداء العالم إذا اجتاحت حالة طوارئ صحية عالمية أخرى السكان.

وقام غيتس بتأليف كتاب في عام 2022 بعنوان "كيفية منع الوباء التالي" حيث تناول أوجه القصور في الاستعداد للتعامل مع آثار الأمراض المنتشرة، بما في ذلك تقنيات الحجر الصحي المعززة والاستثمار في أبحاث اللقاحات.

وقال غيتس في المقابلة متحدثا عن الولايات المتحدة إن "الدولة التي توقع العالم أن تكون النموذج في القيادة لم ترقى إلى مستوى تلك التوقعات".