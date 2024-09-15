هاليفي يعترف بصعوبة استرجاع الاسرى مع استمرار الحرب

العالم _ الاحتلال

ونقل المركز الفلسطيني للإعلام عن وسائل إعلام إسرائيلية عن هاليفي قوله أمام عائلات الأسرى: “نستطيع وسنقاتل حماس دائمًا من أجل إعادة الأسرى ومع ذلك، مع مرور الوقت، سيكون من الصعب إعادة أي شخص. لقد قلت ذلك لصناع القرار في الحكومة أيضًا”.

وقالت القناة 12 العبرية، إن هاليفي قال أيضا بأنه “لا يعرف متى ستنتهي الحرب على وجه التحديد، لسنا قريبين بعد، وإذا لم نقاتل ونضغط على حماس، فإن الأمر سيستغرق وقتًا أطول”.

وأضاف أن الاتفاق على إطلاق سراح الأسرى هو في نهاية المطاف قرار حكومي، لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي “يبذل كل ما في وسعه من أجل توفير أفضل الظروف الممكنة. الأسرى مسؤوليتنا، وسنبذل قصارى جهدنا لاستعادتهم. لا يوجد اتفاق بشأن إطلاق سراحهم، لكننا سنعمل على إعادة أكبر عدد ممكن منهم”.

وبحسب القناة 12 العبرية، فإن أهالي الأسرى قالوا لهاليفي: “الضغوط العسكرية تقتل الأسرى ونحن نخشى أن يعودوا الأحياء الباقون أمواتاً. نحن لسنا مستعدين لاقتراب الجيش الإسرائيلي من المكان الذي يحتجز فيه أسرانا”.

وقال والد أحد الأسرى: “إنكم تعرضون ابني للخطر، وإذا كان من الممكن إخراجه في صفقة، فيجب حمايته. نحن لسنا مهتمين بعملية إنقاذ. ولا نريد وضعًا آخر ينتهي فيه الأمر بقتل الجنود”.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حرب الإبادة على غزة بدعم أمريكي مطلق، ما أسفر عن أكثر من 136 ألف شهيد وجريح، ودمار هائل في البنية التحتية.