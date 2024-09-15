الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤
١٠:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

هاليفي يعترف بصعوبة استرجاع الاسرى مع استمرار الحرب

هاليفي يعترف بصعوبة استرجاع الاسرى مع استمرار الحرب
الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٠٤ بتوقيت غرينتش

في رسالة بدا فيها محبطاً، أكد رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هيرتسي هاليفي، لأهالي الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، أنه “كلما طالت الحرب كلما أصبح من الصعب إعادتهم إلى ديارهم”.

العالم _ الاحتلال

ونقل المركز الفلسطيني للإعلام عن وسائل إعلام إسرائيلية عن هاليفي قوله أمام عائلات الأسرى: “نستطيع وسنقاتل حماس دائمًا من أجل إعادة الأسرى ومع ذلك، مع مرور الوقت، سيكون من الصعب إعادة أي شخص. لقد قلت ذلك لصناع القرار في الحكومة أيضًا”.

وقالت القناة 12 العبرية، إن هاليفي قال أيضا بأنه “لا يعرف متى ستنتهي الحرب على وجه التحديد، لسنا قريبين بعد، وإذا لم نقاتل ونضغط على حماس، فإن الأمر سيستغرق وقتًا أطول”.

وأضاف أن الاتفاق على إطلاق سراح الأسرى هو في نهاية المطاف قرار حكومي، لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي “يبذل كل ما في وسعه من أجل توفير أفضل الظروف الممكنة. الأسرى مسؤوليتنا، وسنبذل قصارى جهدنا لاستعادتهم. لا يوجد اتفاق بشأن إطلاق سراحهم، لكننا سنعمل على إعادة أكبر عدد ممكن منهم”.

وبحسب القناة 12 العبرية، فإن أهالي الأسرى قالوا لهاليفي: “الضغوط العسكرية تقتل الأسرى ونحن نخشى أن يعودوا الأحياء الباقون أمواتاً. نحن لسنا مستعدين لاقتراب الجيش الإسرائيلي من المكان الذي يحتجز فيه أسرانا”.

وقال والد أحد الأسرى: “إنكم تعرضون ابني للخطر، وإذا كان من الممكن إخراجه في صفقة، فيجب حمايته. نحن لسنا مهتمين بعملية إنقاذ. ولا نريد وضعًا آخر ينتهي فيه الأمر بقتل الجنود”.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حرب الإبادة على غزة بدعم أمريكي مطلق، ما أسفر عن أكثر من 136 ألف شهيد وجريح، ودمار هائل في البنية التحتية.

روابط ذات صلة

عائلات الأسرى: نتنياهو تخلى عن أبنائنا من خلال التوجه للحرب في الشمال

خلافات حادة حول الأسرى تتحول إلى صراخ بين سموتريتش وبن غفير

قنبلة تفجرها 'أحرنوت' بكشفها تزوير 'نتنياهو' وثائق وملفات حول صفقة التّبادل

تطورات جديدة في مفاوضات صفقة الأسرى بين حماس والاحتلال