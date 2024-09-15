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رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية يشيد بتألق المنتخب الايراني للألعاب البارالمبية

رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية يشيد بتألق المنتخب الايراني للألعاب البارالمبية
الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٥٨ بتوقيت غرينتش

هنأ رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية "ماجد راشد" اللجنة الأولمبية الوطنية الإيرانية بمناسبة تألق الرياضيين الإيرانيين في اولمبياد باريس.

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وبعد فوز المنتخب الوطني الإيراني للألعاب للبارالمبية بـ25 ميدالية في أولمبياد باريس وجه رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية رسالة إلى رئيس اللجنة البارالمبية الإيرانية "غفور كارغري".

نص الرسالة هو كما يلي:

"إن الفوز بـ25 ميدالية، بما في ذلك 8 ميداليات ذهبية و10 فضية و7 برونزية من قبل المنتخب الوطني الإيراني في دورة الألعاب البارالمبية يظهر الالتزام والموهبة الاستثنائية للرياضيين والمدربين والموظفين.

أنا سعيد من أعماق قلبي بالنهاية الرائعة والناجحة للمنتخب الوطني في دورة الألعاب البارالمبية في باريس، وأهنئكم بصدق. وتقبلوا خالص التهاني من اللجنة البارالمبية الآسيوية".

إن إنجازكم الممتاز يشير إلى جهود الرياضيين وأننا نقدر هذه الجهود في هذه الرحلة المذهلة.

مرة أخرى، نهنئكم بهذا الإنجاز الرائع ونتمنى لكم دوام التوفيق. "

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