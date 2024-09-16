هجوم أوكراني مضاد.. وكييف تطلب ضرب العمق الروسي

العالم - أوروبا

في آخر التطورات الميدانية في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، قالت القوات الجوية الأوكرانية إنها أسقطت ثلاثا وخمسين من أصل ست وخمسين طائرة مسيرة أطلقتها روسيا في هجوم على عشر مناطق مضيفة أن الهجوم ركز على منطقة كييف.

بالمقابل، أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، عن إصابة ثمانية أشخاص جراء قصف شنته القوات المسلحة الأوكرانية على مدينة بيلغورود، موضحا أن الهجوم الأوكراني أسفر عن اشتعال النيران في منزل خاص وأكثر من خمس عشرة سيارة، مشيراً إلى أن فرق الإطفاء تعمل في المكان حيث تم إخماد الحريق.

وأعلن حاكم مقاطعة روستوف الروسية عن اندلاع ما يقرب من مئة وأربعين حريقا في المقاطعة، ما أدى إلى تضرر ثلاثين مبنى بما في ذلك ثلاثة عشر منزلاً سكنيا خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد طلب مجددا من حلفائه الغربيين السماح لكييف بضرب أهداف عسكرية في عمق روسيا. قائلا إننا "ننتظر القرارات المناسبة القادمة بالدرجة الأولى من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا".

القوات الروسية من جهتها أعلنت تدمير منصة مدفعية وقذائف هاون والعديد من المسيرات التابعة لكييف في مقاطعة كورسك الحدودية.

وقال قيادي كبير في وزارة الدفاع الروسية إن قوات موسكو حررت بلدة بوركي في مقاطعة كورسك من سيطرة قوات كييف فيما أفادت سلطات دونيتسك أن القوات الأوكرانية قصفت محور غورلوفكا عدة مرات بعشرات المقذوفات دون أن تسجل ضحايا في صفوف المدنيين.