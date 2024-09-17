جداريات الشكر.. غزة تخلد دعم اليمن+ فيديو حصري

العالم - مراسلون

رصدت كاميرا قناة العالم رسائل الشكر التي خطها أهالي غزة في منطقه مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزه في شارع السوق ابرز الشوارع الرئيسيه في المنطقه والذي دمره الاحتلال.





الفلسطينيون اصروا من خلال ركام المنازل في هذا الشارع ان يوجهو رسائل مناصره لليمن وشكر وتقدير على الوقوف اليمني بجانب القضيه الفلسطينيه.



هذه احدى اللافتات التي تعبر عن امتنان الفلسطينيين للمقاومه اليمنيه بما تفعله من صمود في مواجهه العدوان الاسرائيلي والدعم والمسانده للشعب الفلسطيني.



اللافتات تؤكد على العمق الاسلامي وتاريخي الرابط بين اليمن فلسطين والتضامن الواضح والمؤازره من يعني حركة أنصار الله الذين استطاعوا ان يوقفوا "اسرائيل" في البحر الاحمر والصواريخ التي وصلت إلى عمق الكيان الإسرائيلي كان يصل كيان الاحتلال.



وقال أحد الفلسطينيين لمراسل العالم: "نشكر دوله اليمن الشقيقه على ما قدموه اتجاه قضيتنا المكلومه القضيه الفلسطينيه المحاربه عالميا ومحليا طبعا بيشكر المقاومه اليمنيه على ما قدموه من بساله من دفاع عن حق الشعب الفلسطيني الحق المكتوب في كتاب العزيز القران الكريم والمتعارف عليه دوليا طبعا نناشد جميع الدول العربيه ليس فقط اليمن جميع الدول العربيه مصر والسعوديه والامارات على ان يقفوا صفا بجانب القضيه الفلسطينيه".



ما هذه اللافتات والجداريات التي كتبت في هذا الشارع وشوارع مختلفه من شمال قطاع غزه والتي تعبر عن روح التاخي بين الشعبين الفلسطيني واليمني.