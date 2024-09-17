انفجار أجهزة اتصالات لاسلكية محمولة بيد مقاومي 'حزب الله' (صور + فيديو)

العالم - لبنان

وحسب المعلومات فإن الأجهزة الـلاسلكية انفجرت في الضاحية الجنوبية لبيروت وفي البقاع شرقي لبنان وفي الجنوب (النبطية، الحوش، بنت جبيل، صور).

وقالت مصادر أمنية إن اعداد من مقاومي حزب الله اللبناني أصيبوا بصورة بالغة اليوم الثلاثاء في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية في بيروت بعد انفجار أجهزة اتصال لاسلكي يستخدمونها.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر أمني أن العديد من مقاومي حزب الله أصيبوا بعد انفجار أجهزة اتصال في جنوب العاصمة اللبنانية.

وذكرت الوكالة أن أحد صحفييها شاهد 10 أعضاء من حزب الله وهم مصابون جراء الانفجارات في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال مصدر أمني للجزيرة إن انفجار أجهزة الاتصال في لبنان سببه اختراق بوساطة تقنية لاسلكية.

وطلبت وزارة الصحة اللبنانية من المستشفيات الاستنفار ورفع مستوى استعداداتها لتلبية الحاجة السريعة لخدمات الطوارئ.

وقالت وكالة أنباء لبنان إن "العدو الإسرائيلي اخترق أجهزة بايجر محمولة للاتصالات وفجرها عبر تقنية عالية".

وتأتي هذه التطورات في وقت ذكرت فيه الإذاعة الرسمية للاحتلال أن وزير الحرب يوآف غالانت وقيادة المنظومة الأمنية أجروا مشاورات مكثفة منذ الصباح بشأن لبنان.

وتداولت وسائل إعلامية ومنصات للتواصل الاجتماعي صورا تظهر تجمعا كبيرا للمواطنين في مواقع الأحداث.

فيما يلي تشاهدون مقاطع فيديو من أمام مستشفى تبنين الحكومي في الجنوب حيث تم نقل عدد من الجرحى.

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