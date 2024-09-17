الرئيس بزشكيان يستقبل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الروسي

العالم – إيران

وقام أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الروسي في هذا اللقاء بتسليم رئيس الجمهورية رسالة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

ووصل شويغو طهران اليوم الثلاثاء بناء على إيعاز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين له بمتابعة التوافقات المبرمة خلال زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني مدينة سانت بطرسبرغ حيث شارك في الاجتماع الـ14 لكبار المسؤولين الأمنيين ومستشاري الأمن الوطني لدول البريكس.

كما التقى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني على أكبر أحمديان، مع نظيره الروسي سيرغي شويغو"، الذي يزور طهران حاليا.

وفيما استعرض هذه التوافقات الثنائية مع أحمديان، أكد أمين المجلس الأعلى للأم القومي الروسي على دعم بلاده لسياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية حول الممرات والطرق التجارية، مع جمهورية آذربيجان.