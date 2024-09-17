ما هو جهاز البيجر.. و كيف يعمل؟

وتطورت هذه الأجهزة مع مرور الوقت لتشمل استخدامه في مجالات متعددة مثل الأعمال والاتصالات الشخصية.

ويعمل جهاز النداء اللاسلكي عن طريق استقبال إشارة من جهاز إرسال عندما يرسل شخص ما رسالة إلى جهاز البيجر، يتم تحويل هذه الرسالة إلى إشارة راديو يمكن استقبالها عن طريق البيجر.

وفيما يصدر البيجر صوت تنبيه أو اهتزاز لتنبيه صاحبه بوجود رسالة، وبعد استقبال الرسالة، يمكن للمستخدم الاتصال بالرقم الموجود على شاشة البيجر للرد على الرسالة أو التواصل مع المرسل.

وتعتبر تقنية جهاز البيجر الآن قديمة نوعاً ما مقارنة بوسائل الاتصال الحديثة، لكنها استخدمت بشكل واسع في الماضي.

ويعتبر جهاز البيجر سهل الاستخدام لصغر حجمه الذي يبلغ (٦×٣ سم) تقريبا وبالتالي معظم الإصابات التي حدثت اليوم في لبنان ستكون طفيفة، والناس بطبيعة الحال ستشعر بالخوف نتيجة ما حصل. و لكن ما تم ذكره هو من باب إعطاء الأمر حجمه.