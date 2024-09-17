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بزشكيان: لسنا دعاة حرب، وسندافع عن حقوق الشعب الإيراني في الأمم المتحدة

بزشكيان: لسنا دعاة حرب، وسندافع عن حقوق الشعب الإيراني في الأمم المتحدة
الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٤٩ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بأن إيران ليست من دعاة الحرب ولا تبحث عن نزاع وقال إنه سيذهب الأسبوع المقبل إلى نيويورك، مقر الأمم المتحدة، للدفاع عن حقوق الشعب الإيراني.

العالم - إيران

واضاف بزشكيان في تصريح له الثلاثاء على هامش حضوره في مجلس الشورى الإسلامي: نحن لسنا دعاة حرب ولا نبحث عن النزاع وغزو الدول الاخرى، في الـ200 عام الماضية، لم يحدث حتى مرة واحدة ان تكون ايران قد اعتدت على دولة اخرى، لكنهم (المناوئون) رسموا عنا صورة لئيمة.

وتابع الرئيس الإيراني: لقد فرضوا علينا كل المشاكل. لقد أنشاوا الكيان الصهيوني في المنطقة وسلحوه من قمة الرأس حتى أخمص القدمين، ثم يقولون لنا لا ينبغي أن تكون لديكم أي أسلحة، ليتمكن الصهاينة من أن يقصفونا متى أرادوا.

وأضاف: من أي زاوية تنظرون للقضية فهي مناقضة لحقوق الإنسان والقوانين الدولية والفتوة والإنسانية.

وأكد بزشكيان: إذا كان من المقرر ان يتعاملوا معنا بغطرسة فإننا لا ننحني أمامهم.

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