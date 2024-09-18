وفد من الهلال الأحمر الإيراني الى لبنان لتقديم الاغاثة لضحايا مجزرة البايجر

العالم- ايران

ويضم وفد الهلال الأحمر الإيراني12 طبيبا و12 ممرضا ومسعفا.

وقال وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال اللبنانية فراس الابيض مساء الثلاثاء انه "حوالي الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر اليوم، بدأت تفد إلى طوارئ المستشفيات اعداد كبيرة جدا من الجرحى المصابين بأجهزة الاتصال التي كانت بحوزتهم، وذلك في المناطق التالية: الضاحية وبيروت والجنوب ولا سيما صور والبقاع".



وحمل حزب الله الكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان الإجرامي والذي ‏طال المدنيين أيضًا وأدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة عدد كبير بجراح مختلفة.