الاحتلال يبدأ بحفر خندق على الحدود مع الأردن

العالم- فلسطين المحتلة

ونشرت الصحيفة على موقعها الإلكتروني، صوراً لآليات كبيرة تابعة لجيش الاحتلال تقوم بأعمال حفر.

وادعت انه "عقب مخاوف من تسلل مسلحين على طول الحدود الشرقية مع الأردن، سارع الجيش إلى تنفيذ خطة حفر خندق في منطقة شمال وجنوب وادي عربة".

وتابعت: "من المفترض أن يمنع الخندق احتمال دخول مركبات من الأردن كما حدث من قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي".

ووفق الصحيفة "يتم تنفيذ أعمال الحفر في منطقة صحراوية معقدة يمكن عبورها سيراً على الأقدام".

وأردفت: "نظرا لأن الحكومة لم تخصص بعد ميزانية لبناء سياج على طول الحدود الشرقية، وفي ضوء تسلل المسلحين في 7 أكتوبر، قرر الجيش اتخاذ خطوة بالموارد المتاحة".

واستدركت: "الجيش يعترف بأن هذه الخطوة ليست حلاً نهائياً، ولكنها ستؤخر بشكل كبير تسلل مسلحين.. ومن المتوقع أن تكتمل قريبا".

ولم تورد الصحيفة تعليقاً للجيش الإسرائيلي على الخبر.

والأربعاء الماضي، تفقد رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو منطقة الحدود مع الأردن، رفقة قادة بالجيش الإسرائيلي وأعلن عزمه إقامة جدار على الحدود مع الأردن.