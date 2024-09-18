إعلام أمريكي: 'إسرائيل' قررت تبكير تفجيرات البيجر خشية اكتشاف مخططها

العالم- لبنان

وأفاد الموقع، نقلاً عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين ومسؤول إسرائيلي سابق، بأن وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت هاتَفَ نظيره الأمريكي لويد أوستن، قبل دقائق من تنفيذ "تفجيرات البيجر"، وأبلغه أن تل أبيب على وشك تنفيذ عملية في لبنان، دون إعطائه تفاصيل محددة.

ولم يشر الموقع، في ما نقله، إلى الموعد الأصلي الذي كان الكيان الاسرائيلي يعتزم تنفيذ الهجوم فيه.

والثلاثاء، استشهد 9 أشخاص وأصيب 2800 آخرون، بينهم 200 بحالة حرجة، جراء هجوم تسبّب في تفجير آلاف من أجهزة بيجر يستخدمها "حزب الله" بصفة خاصة في الاتصالات، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة اللبنانية.

فيما قابلت تل أبيب ذلك بصمت رسمي، وتنصلَ مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في بيان، من منشور لمستشاره توباز لوك على منصة "إكس" ألمح فيه إلى مسؤولية تل أبيب عن الهجوم قبل أن يحذفه.

لكن "أكسيوس" نقل عن مسؤول إسرائيلي سابق (لم يكشف هويته) تأكيده على مسؤولية الكيان عن هذا الهجوم.

وأوضح المسؤول، الذي كان على دراية بالهجوم، أن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية كانت تخطط لتنفيذ الهجوم لكن في الأيام الأخيرة أصبحت القيادات الإسرائيلية متخوفة من احتمال اكتشاف حزب الله لأجهزة الاتصال، وفق المسؤول ذاته.

وفي ظل هذا التخوف من اكتشاف الأمر، قرر بنيامين نتنياهو ووزراؤه وقيادات الجيش والاستخبارات تنفيذ الهجوم فوراً بدلاً من المخاطرة باكتشافه من قبل حزب الله، وفقاً لما نقله "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي لم تكشف هويته.

وقال المسؤول ذاته: "هذه كانت لحظة يجب فيها استخدام الفرصة المتاحة أو فقدانها".

ووفق الموقع الأمريكي، عندما زار عاموس هوكشتاين، كبير مستشاري الرئيس جو بايدن، فلسطين المحتلة، الإثنين، كان نتنياهو ووزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت ومسؤولون آخرون كبار مشغولين لساعات في مشاورات أمنية حول إمكانية انكشاف مخطط "تفجيرات البيجر".

وفي هذا الصدد، نقل "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي آخر (لم يكشف هويته) أن المسؤولين الإسرائيليين، عند لقائهم مع هوكشتاين، لم يقدموا له أي إشارة حول ما كان يحدث خلف الكواليس.

لكن قبل دقائق من تنفيذ الهجوم، اتصل غالانت بوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، وأبلغه أن "إسرائيل" على وشك تنفيذ عملية في لبنان، غير أنه رفض إعطاء الأخير أي تفاصيل محددة.

هذا الأمر أكده لـ "أكسيوس" مسؤول أمريكي ثالث لم يذكر اسمه، إذ قال إن الإسرائيليين لم يخبروا الولايات المتحدة عن تفاصيل العملية، "لكن غالانت حاول من خلال اتصاله تجنّب إبقاء الولايات المتحدة في حالة جهل تام".

ومع ذلك، قال المسؤولون الأمريكيون إنهم لم يروا في مكالمة غالانت إشعاراً جاداً مسبقاً، وفق المسؤول ذاته.

وقال متحدث وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، للصحافيين الثلاثاء: "لم نكن على علم بهذه العملية، ولم نشارك فيها".