من هي الدول التي عارضت قرار إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين؟

العالم _ الاحتلال

والدول التي رفضت القرار هي: الولايات المتحدة، هنغاريا، 'إسرائيل'، الأرجنتين، التشيك، فيجي، ملاوي، ميكرونيزيا، ناورو، بالاو، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، تونغا، وتوفالو.

وبينما صوت أعضاء الأمم المتحدة بأغلبية 124 للقرار الذي قدمته فلسطين بصفتها دولة مراقبة، امتنعت 43 دولة عن التصويت (الدول الـ12 المتبقية لا يحق لها التصويت).

وطالب القرار 'إسرائيل' بـ"إعادة الأراضي وغيرها من الممتلكات غير المنقولة، وجميع الأصول التي تم الاستيلاء عليها منذ بدء احتلالها عام 1967".

ويأتي التصويت بعد أن قالت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو إن "وجود كيان الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير قانوني ودعت هذا الكيان إلى إنهاء احتلاله المستمر منذ عقود".

ووصف رياض منصور، السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، التصويت بأنه نقطة تحول "في نضالنا من أجل الحرية والعدالة".

والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، إضافة إلى قرار الجمعية ليسا ملزمين، يلكن قد يزيد هذا من عزلة الاحتلال في الوقت الذي يستعد فيه زعماء العالم للاجتماع الأسبوع المقبل في نيويورك لحضور الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة، حيث من المتوقع أن يلقي رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس كلمة أمام زعماء العالم الآخرين في الأمم المتحدة في 26 سبتمبر.