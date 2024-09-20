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رئيس وزراء فرنسا الأسبق: غزة أكبر فضيحة تاريخية

رئيس وزراء فرنسا الأسبق: غزة أكبر فضيحة تاريخية
الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٢٧ بتوقيت غرينتش

انتقد رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق دومينيك دوفيلبان العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وقال فيه ما لم يقله معظم السياسيين العرب.

العالم - اوروبا

وفي تصريحات نقلها برنامج "فوق السلطة" والتي بثت على منصة "الجزيرة 360″، قال دوفيلبان إن "غزة -بلا شك- أكبر فضيحة تاريخية".

وأضاف أن الحرب الجارية على قطاع غزة ليست حربا مثل الحروب الأخرى، "لأن المدنيين هم الذين يموتون.. في غزة الأجساد ممزقة إربا، والرؤوس مقطعة، والقلوب والأرواح محطمة".

وأكد أن موضوع غزة لا يُتحدث عنه في فرنسا، قائلا: "إنه الصمت المطلق، والإعلام لم يعد يتحدث عن غزة.. أنا مجبر على البحث في غوغل، حتى أجد خبرا قصيرا يطلعني على عدد القتلى في غزة".

واعتبر أن ما يجري "فضيحة حقيقية للديمقراطية في فرنسا.. وكل هذا تحت مسمى الحرب".

وكان رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق دوفيلبان دعا في بداية الحرب لوقف "هذه الحلقة المفرغة من استخدام القوة والانتقام"، موضحا أن الأولوية يجب أن تكون لمنع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من مواصلة منطقه "الانتحاري" الذي سيجعل إسرائيل محاصرة.

وانتقد دوفيلبان، وهو الوزير المشهور بخطابه أمام مجلس الأمن الدولي عام 2003 ضد الغزو الأميركي للعراق، "عجز" نتنياهو عن "فهم دروس التاريخ".

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