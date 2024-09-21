إدانات واسعة في مجلس الأمن للاعتداء على لبنان

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وأكد مندوب الصين لدى الأمم المتحدة أنّ "الجميع بات يدرك من فعل هذه الجريمة وفجر أجهزة الاتصال في لبنان، ويجب محاسبة المسؤول عنها"، واصفاً الهجمات في لبنان بـأنها "همجية ومروعة وغير مسبوقة وتنتهك القانون الإنساني".

وتطرق المندوب الصيني إلى العدوان الإسرائيلي، الجمعة، على الضاحية، قائلاً "نحن قلقون من خطر اندلاع الحرب"، ومشدّداً على ضرورة اتخاذ خطوات من أجل منع "إسرائيل" من المضي قدماً في عدوانها.

روسيا: لولا دعم أميركا لما كانت "إسرائيل" تلجأ إلى هذا النوع من الإرهاب

من جهته، دان مندوب روسيا في مجلس الأمن أفعال "إسرائيل" التي لا تخفي تورطها في قصف بيروت، موكّدةً أن الجرائم، التي ارتُكبت في أماكن عامة في لبنان، "تمثل عملاً إرهابياً يهدد منطقة غرب اسيا".

وفي كلمة له خلال جلسة مجلس الأمن، شدّد على أن ما جرى في لبنان انتهاك فظيع للقانون الدولي، ومن ارتكب الجريمة، يريد تفجير الصراع في المنطقة، بينما أكد أن "إسرائيل" ما كانت لتلجأ إلى هذا النوع من الإرهاب لولا دعم الولايات المتحدة.

وأشار إلى ضرورة معرفة مصدر الأجهزة المتفجرة في لبنان، وهو ما يُعَدّ أساسياً في التحقيق المطلوب لمعرفة سلسلة التوريد المستخدمة.

الجزائر: هجمات "إسرائيل" تدفع المنطقة نحو الحرب

ودان مندوب الجزائر في مجلس الأمن تفجير آلاف أجهزة الاتصالات في لبنان على يد "إسرائيل"، لافتاً إلى أنّ عشرات اللبنانيين قُتلوا في عملية استهداف عن بعد، لأجهزة الاتصالات، وأن المرتكب معروف تماماً، وهذا التصرف هو انتهاك لميثاق الأمم المتحدة.

وشدّد على أن العدوان الإسرائيلي الأخير، عبر استهدافه أجهزة الاتصالات في لبنان، "يرقى إلى أن يكون جريمة حرب"، وأكد في الوقت ذاته أن "هجمات إسرائيل (الجمعة) في بيروت تدفع المنطقة نحو الحرب".

وخرج عدد من الأصوات المستنكرة للاعتداءات الإسرائيلية، فاستنكر مندوبا موزمبيق وغيانا لدى مجلس الأمن الدولي "الهجمات غير المعهودة" عبر تفجير وسائل اتصالات .

بدورها، استنكرت مندوبة اليابان في مجلس الأمن تفجير أجهزة الاتصالات في لبنان، وحثّت كل اللاعبين في المنطقة على التهدئة.

وأعرب مندوب كوريا الجنوبية في مجلس الأمن عن قلقه من الهجمات التي باغتت المدنيين في أماكن عامة في لبنان، بينما دان مندوب سويسرا الهجوم عبر أجهزة الاتصالات في لبنان، وناشد بذل كل ما يمكن لمنع نشوب حرب واسعة.

في المقابل، تنصّل مندوب الولايات المتحدة أمام مجلس الأمن من دور بلاده في الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، قائلاً: "لم يكن للولايات المتحدة أي دور في الهجوم الذي وقع في لبنان"، مضيفاً أن "الحرب ليست قدراً أو أمراً محتّماً".

وتأتي هذه الجلسة بعد ساعات من الاعتداء الإسرائيلي على مبنى سكني مؤلف من 8 طبقات في الضاحية الجنوبية لبيروت، وسبقها تفجيرات وقعت الثلاثاء والأربعاء في أجهزة اتصالات لاسلكية "بايجر" و"آيكوم" في مناطق متعددة في لبنان، وتسببت بارتقاء 37 شهيداً و2931 مصاباً.