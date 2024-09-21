شاهد/548 قطعة حربية ايرانية تشارك في عرض عسكري بالخليج الفارسي

العالم – مراسلون

وفي اتصال مباشر من ميناء بندرعباس أشار الزميل إلى أن العرض العسكري السنوي في إيران يأتي بمناسبة أسبوع الدفاع المقدس حيث تشارك فيه جميع القوات المسلحة ابرا وبحرا وجوا.

وأوضح أنه و: في أقصى الجنوب وفي مضيق هرمز وميناء بندر عباس في هذه النقطة الحساسة التي تعتبر بوابة الطاقة نحو العالم نشهد عرضا للمعدات والقطع الحربية البحرية وهو عرض متاخم للوجود الأميركي الضخم في المنطقة.

ومن على مدمرة الحاج الشهيد قاسم سليماني التي انضمت قبل حوالي سنتين إلى الأسطول الدفاعي البحري في حرس الثورة الإسلامية بين مراسلنا أن ما يقارب 548 قطعة حربية تشارك في هذا العرض بينها 180 بارجة ومدمرة.

وبينما جدد التأكيد أن هذا هو عرض سنوي مجدول في تقويم القوات المسلحة، قال: لكن العرض هذا العام يأتي في ظل ظروف دقيقة وحساسة تمر بها المنطقة، حيث يترصد العالم ردا إيرانيا على ما قامت به الكيان الإسرائيلي باغتيال الشهيد إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران، وبعد إيام قليلة من مجزرة البيجر في لبنان.

وأضاف: طالما سمعنا من قادة المقاومة أنها تتمسك بوحدة الساحات، وإيران تريد أن ترسل رسالة على أنها قادرة على التصدي لتهور الإسرائيلي.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..