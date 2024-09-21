أوسع هجوم جوي اسرائيلي على لبنان منذ 8 اكتوبر.. ماذا فعل بالمقاومة؟

العالم - خاص بالعالم

وقال مراسل العالم في لبنان الزميل حسين عز الدين: يمكن الحديث عن اوسع هجوم جوي اليوم حصل على العديد من المناطق اللبنانية من حيث عدد الغارات التي شنها الطيران الحربي الاسرائيلي على الاطلاق منذ بدء عملية طوفان الاقصى وجبهة المساندة بين جنوب لبنان وفلسطين المحتلة، وايضا النقاط التي كانت تستهدف من خلال هذه الغارات، حيث بلغت الغارات اليوم 122 غارة (وقت الخبر) وتوزعت على 22 نقطة في عدة قرى جنوبية.

واضاف مراسلنا: ما يدل على فشل هذه العملية الجوية، انه وبالتزامن وبعد هذه الغارات كانت صواريخ المقاومة تطلق من منصاتها المعتمدة والمسددة بإتجاه المواقع الاسرائيلية والتي بلغت اكثر من 100 صاروخ في الجولان السوري وشمال فلسطين المحتلين.

وتابع مراسلنا: هذا الرد كان واضحا بأن المقاومة لم تتأثر كما زعم الاحتلال الاسرائيلي بأنه إستهدف منصات صواريخ المقاومة، بدليل أن هذه الصواريخ بقيت على حالها من الرصد والإطلاق والاندفاع بإتجاه مواقع الاحتلال، واكثر من ذلك كان هناك ايضا بعض المسيرات التي كانت تتوجه لرصد مكان وقوع صواريخ المقاومة وقد يتم عرض النتائج فيما بعد ليتبين اكثر حجم الخسائر التي مني بها الاحتلال.