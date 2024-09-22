شاهد: رعب الشمال متواصل.. أكثر من مليون مستوطن بالملاجئ

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المعادلات تغيرت منطقة حيفا وحتى جنوبها ضمن نطاق إطلاق النار الجديد وما حدث في الشمال يمكن أن يحدث في الوسط ..إقرار وتحذير أطلقه إعلام الاحتلال كاشفا عن أن عمليات القصف على الكريوت و'وادي يزرعيل' وحدها دفعت أكثر من نصف مليون مستوطن إلى الهروب ليلاً وصباحاً إلى الملاجئ..

معركة الحساب المفتوح التي أعلن عنها حزب الله واصلتها المقاومة وشنت هجومين جويين بأسراب من المسيّرات الانقضاضية على تموضعات مستحدثة ‏لجنود الاحتلال في محيط موقع المنارة وثكنة يفتاح وأصابت أهدافها بدقة.وأشار الحزب الى أنه قدم دفعة على الحساب ليلة الأحد مؤكدا وصول ثلاث رشقات صاروخية إلى منطقة حيفا وأنها أصابت أهدافها العسكرية بدقة.

المقاومة الإسلامية أعلنت أنه وفي ردٍ أولي على ‏المجزرة الوحشية التي إرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مختلف المناطق اللبنانية يومي الثلاثاء والأربعاء ‌‏مجزرة البايجر وأجهزة اللاسلكي قصفت مُجمعات الصناعات العسكرية ‏لشركة رفائيل المتخصصة بالوسائل والتجهيزات الإلكترونية والواقعة في منطقة زوفولون شمال ‏مدينة حيفا مستخدمع عشرات الصواريخ من نوع فادي 1 وفادي 2 بعيدة المدى والكاتيوشا.‏

وفي وجبة سبقتها بقليل إستهدفت المقاومة وعلى مرحلتين وأيضا بصواريخ فادي واحد واثنين التي أدخلتها لأول مرة ضمن عملياتها قاعدة ومطار رامات ديفيد وقالت إنها تأتي ردا على الإعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي استهدفت مختلف ‏المناطق اللبنانية والتي أدت إلى سقوط العديد من الشهداء المدنيين.

الجيش الإسرائيلي اعترف برصد إطلاق نحو مئة وخمسين قذيفة صاروخية وصوا ريخ كروز ومسيرات باتجاه الشمال خلال الليل والصباح وأعلن المركز الطبي في العفولة استقباله ثمانية مصابين ومستشفى رمبام في حيفا: خمسة إصابات جراء عمليات حزب الله.

وفيما حاول قادة الاحتلال العسكريين في الشمال رفع معنويات جيشهم ومستوطنيهم عاقدين الاجتماعات ومتفقدين الأضرار والخسائر أمل ئيس مستوطنة 'كريات بياليك ألا يعيشون لمدة عام جديد مثلما عاش مستوطنو الشمال العام المنصرم وهو العام الذي عاشته مستوطنتهم في خوف من وصول الصواريخ اليهم. رئيس مستوطنة المطلة من جانبه قال إن الفئران أكلت منازل في المستوطنة بشكل كامل بسبب تهجير السكان منها بفعل صواريخ حزب الله.

أما موقع 'والا' العبري فقال الجميع ينظر إلى السماء والبر ولكن على جيش الاحتلال أن يتأهب للمفاجئات التي قد تأتي من البحر أيضا.