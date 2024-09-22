4 قتلى في إطلاق نار في ولاية ألاباما الأميركية

العالم - الأميركيتان

وقال ضابط الشرطة ترومان فيتجيرالد لوسائل الإعلام المحلية قرابة الحادية عشرة قبيل منتصف ليل السبت - الأحد: «نعتقد أن عدداً من المسلحين أطلقوا النار على مجموعة من الناس» في مقاطعة فايف بوينت ساوث بمدينة برمنغهام، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأوضح أن عناصر الشرطة عثروا على اثنين من الذكور وامرأة مصابين بطلق ناري على رصيف في الشارع، مشيراً إلى أن الثلاثة أُعلنت وفاتهم في المكان، وأُعلنت وفاة شخص رابع في المستشفى.

وأشار إلى أن العشرات أصيبوا بجروح في الحادث، حياة 4 منهم في خطر.

وحضّ فيتجيرالد السكان على تقديم أي معلومات قد تسهم في توقيف المعتدين، مشيراً الى أن الشرطة لم تعتقل أحداً.

وتشارك أجهزة عدة في البحث والتحقيق، منها مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وقامت فرق الإطفاء والإسعاف بفرض طوق في مكان إطلاق النار.

وخلال العام الحالي، سجلت في الولايات المتحدة 403 عمليات إطلاق نار جماعي على الأقل، وهي التي تسفر عن سقوط 4 ضحايا على الأقل أكانوا قتلى أم جرحى، وفق موقع «Gun Violence Archive».

ووفق المصدر نفسه، قُتل 12416 شخصاً على الأقل هذا العام في الولايات المتحدة بسبب العنف المرتبط بالأسلحة النارية.