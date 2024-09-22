وزير الخارجية الايراني يلتقي نظيره السعودي في نيويورك

العالم – إيران

والتقى وزير الخارجية الايراني، عباس عراقجي، بنظيره السعودي، فيصل بن فرحان، اليوم الاحد، في نيويورك على هامش المشاركة في في الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ووجه الوزيران دعوة زيارة للأخر لزيارة طهران والرياض.. كما اكدا على غبتهما بتطوير علاقات البلدين.

كما التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد على هامش مشاركته في الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بنظيريه اللبناني والأوزبکي على حدة، باحثا معهما في القضايا التي تهم الجانبين.

وتباحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الاحد، مع نظيره اللبناني "عبدالله بوحبیب"، حول القضايا الثنائية؛ وذلك على هامش مشاركته في الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

کما عقد عراقجي لقاء مع وزیر الخارجیة الأوزبکي "بختیار سعید اوف"، مستعرضا معه العلاقات الثنائیة والتطورات الدولیة.

وافتتحت الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحد في نيويورك، منذ يوم الثلاثاء 10 أیلول/سبتمبر الجاري.

وغادر الرئيس الإيراني "مسعود بزشكيان" طهران اليوم الاحد، متوجها إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.