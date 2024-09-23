من هو 'فادي' الذي حملت صواريخ حزب الله اسمه؟

العالم- لبنان

وُلد الشهيد فادي حسن طويل في 10/5/1969 في منطقة بيروت الغربية، وينتسب في الأصل إلى بلدة خربة سلم الجنوبية، وسط عائلة مؤمنة ومتواضعة. شهد في طفولته الحرب الأهلية اللبنانية، ودرس المرحلة الابتدائية في مدرسة المقاصد في رأس النبع، والمرحلة المتوسطة في مدرسة خربة سلم الرسمية.



أنهى دراسة السنة الرابعة في العلوم الدينية في حوزة خربة سلم، والتزم قبل سن التكليف، كما حجّ بيت الله الحرام عام 1985، وتشرّف بزيارة الإمام الرضا  عام 1985.



كان باراً بوالديه، محبوباً من أرحامه وجيرانه. عُرف بروحانيته العالية، وزهده في الدنيا.



انضمّ إلى صفوف المقاومة الإسلامية عام 1982، وخضع لعدَّة دورات عسكرية وثقافية، كما شارك في عدَّة مهمات جهادية ونوعية، تراوحت بين عمليات رصد، واستطلاع، وكمائن، في عمق الشريط المحتل.



استُشهد في 30/5/1987 مع ثلّة من المجاهدين، وذلك ضمن سلسلة عمليات بدر الكبرى، وبقي جثمانه الطاهر في أرض المواجهة لمدة ثمانية أيام.



شُيِّع في موكبٍ مهيب، شارك فيه العديد من أهالي القرى المجاورة لـخربة سلم، وووري ثرى جبانة بلدته في 8/6/1987.

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ونشر الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية في لبنان – حزب الله، أمس الأحد، بطاقة تعريفية تشرح مميزات صاروخَي “فادي 1″، و”فادي 2″، واللذين استخدمهما حزب الله، فجر اليوم، خلال استهدافه قاعدة ومطار “رامات دافيد”، وشركة “رافاييل” للصناعات العسكرية الإسرائيلية، شمالي فلسطين المحتلة.

وجاء في الفيديوهين اللذين نشرهما حزب الله، أنّ صاروخَي “فادي 1″، و”فادي 2″، هما صاروخا أرض – أرض تكتيكيان يستخدمان في القصف المساحي – غير النقطي.

وأشار الفيديو إلى أنّ الصاروخ “فادي 1” يستخدم في القصف المكثّف لإرباك الأنظمة الدفاعية، كما يمكن إطلاقه من مرابض ثابتة ومتحرّكة، كما أنّ الصاروخ يستخدم في تعطيل خطوط الإمداد واستهداف القواعد البعيدة عن الخطوط الأمامية.

ويتميّز الصاروخ “فادي 1” برأس متفجّر بوزن 83 كلغ، وهو من عيار 220 ملم، ويبلغ طوله 6 أمتار، ويصل مداه إلى نحو 70 كلم. وكشف الإعلام الحربي في حزب الله أنّ الصاروخ “فادي 1” دخل الخدمة في العام 2006 خلال حرب تموز/يوليو.

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وفي فيديو آخر نشره حزب الله، جاء فيه أنّ صاروخ “فادي 2” يحمل رأساً حربياً شديد الانفجار ما يجعله فعالاً ضد المواقع المحصّنة، سواء للبنية التحتية، والتجمعات الكبيرة للقوات المعادية.

ويتميّز الصاروخ “فادي 2” برأس متفجّر بوزن 170 كلغ، وهو من عيار 302 ملم، ويبلغ طوله 6 أمتار، ويصل مداه إلى نحو 100 كلم. وكشف الإعلام الحربي في حزب الله أنّ الصاروخ “فادي 2” دخل الخدمة في العام 2006 خلال حرب تموز/يوليو.