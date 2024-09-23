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الرئيس السوري يصدر مرسومًا بتشكيل الحكومة الجديدة في البلاد

الرئيس السوري يصدر مرسومًا بتشكيل الحكومة الجديدة في البلاد
الإثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٢٤ بتوقيت غرينتش

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الاثنين 23 أيلول/سبتمبر 2024، مرسومًا يقضي بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور محمد غازي الجلالي، وأصدر مرسومًا آخر قضى بتعيين فيصل المقداد نائبًا لرئيس الجمهورية.

العالم-سوريا

وجاءت تشكيلة الحكومة السورية الجديدة على الشكل التالي:
- محمد غازي الجلالي رئيسًا لمجلس الوزراء
- محمد عبد الستار السيد وزيرًا للأوقاف
- سلام سفاف وزيرة للتنمية الإدارية
- محمد سامر الخليل وزيرًا للصناعة
- اللواء محمد خالد الرحمون وزيرًا للداخلية
- محمد رامي مرتيني وزيرًا للسياحة
- العماد علي محمود عباس وزيرًا للدفاع
- إياد الخطيب وزيرًا للاتصالات وتقانة المعلومات
- القاضي أحمد السيد وزيرًا للعدل
- زهير خزيم وزيرًا للنقل
- ديالا بركات وزيرة للثقافة
- فراس حسن قدور وزيرًا للنفط والثروة المعدنية
- لؤي عماد المنجد وزيرًا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك
- أحمد بوسته جي وزير دولة
- محمد عامر المارديني وزيرًا للتربية
- لؤي خريطة وزيرًا للإدارة المحلية والبيئة
- معتز قطان وزيرًا للموارد المائية
- بسام الصباغ وزيرًا للخارجية والمغتربين
- بسام حسن وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي
- رياض عبد الرؤف وزيرًا للمالية
- أحمد ضميرية وزيرًا للصحة
- سنجار طعمة وزيرًا للكهرباء
- فايز المقداد وزيرًا للزراعة والإصلاح الزراعي
- محمد ربيع قلعه جي وزيرًا للاقتصاد والتجارة الخارجية
- أحمد هدلة وزير دولة
- سمر السباعي وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل
- حمزة علي وزيرًا للأشغال العامة والإسكان
- زياد غصن وزيرًا للإعلام

كذلك أصدر الرئيس بشار الأسد مرسومًا قضى بتسمية الدكتور فيصل المقداد نائبًا لرئيس الجمهورية، وفوَّضه بمتابعة تنفيذ السياسة الخارجية والإعلامية في إطار توجيهات رئيس الجمهورية.

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