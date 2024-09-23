الرئيس السوري يصدر مرسومًا بتشكيل الحكومة الجديدة في البلاد

العالم-سوريا

وجاءت تشكيلة الحكومة السورية الجديدة على الشكل التالي:

- محمد غازي الجلالي رئيسًا لمجلس الوزراء

- محمد عبد الستار السيد وزيرًا للأوقاف

- سلام سفاف وزيرة للتنمية الإدارية

- محمد سامر الخليل وزيرًا للصناعة

- اللواء محمد خالد الرحمون وزيرًا للداخلية

- محمد رامي مرتيني وزيرًا للسياحة

- العماد علي محمود عباس وزيرًا للدفاع

- إياد الخطيب وزيرًا للاتصالات وتقانة المعلومات

- القاضي أحمد السيد وزيرًا للعدل

- زهير خزيم وزيرًا للنقل

- ديالا بركات وزيرة للثقافة

- فراس حسن قدور وزيرًا للنفط والثروة المعدنية

- لؤي عماد المنجد وزيرًا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك

- أحمد بوسته جي وزير دولة

- محمد عامر المارديني وزيرًا للتربية

- لؤي خريطة وزيرًا للإدارة المحلية والبيئة

- معتز قطان وزيرًا للموارد المائية

- بسام الصباغ وزيرًا للخارجية والمغتربين

- بسام حسن وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي

- رياض عبد الرؤف وزيرًا للمالية

- أحمد ضميرية وزيرًا للصحة

- سنجار طعمة وزيرًا للكهرباء

- فايز المقداد وزيرًا للزراعة والإصلاح الزراعي

- محمد ربيع قلعه جي وزيرًا للاقتصاد والتجارة الخارجية

- أحمد هدلة وزير دولة

- سمر السباعي وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل

- حمزة علي وزيرًا للأشغال العامة والإسكان

- زياد غصن وزيرًا للإعلام

كذلك أصدر الرئيس بشار الأسد مرسومًا قضى بتسمية الدكتور فيصل المقداد نائبًا لرئيس الجمهورية، وفوَّضه بمتابعة تنفيذ السياسة الخارجية والإعلامية في إطار توجيهات رئيس الجمهورية.