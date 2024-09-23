عشرات الشهداء والجرحى في 3 مجازر جديدة واستهداف مئات مراكز الإيواء

العالم - فلسطين

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إنّه لا يزال هناك العشرات من الشهداء والجرحى تحت الركام سقطوا خلال مجازر الاحتلال الاخيرة، وإنّ طواقم الدفاع المدني تحاول انتشال الشهداء والمصابين من تحت الأنقاض، فيما يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وقام جيش الاحتلال منذ بداية العدوان على غزة بقصف 183 مركزا للنزوح والإيواء، فمنذ بداية الحرب يواجه المدنيون معاناة النزوح المتكرر، حيث يأمر جيش الاحتلال أهالي المناطق بإخلائها استعدادا لقصفها وتدميرها والتوغل داخلها، ومراكز النزوح هذه تفتقر لأدنى مستويات المعيشة حيث لا تتوفر فيها المياه ولا الأطعمة الكافية، وتنتشر الأمراض ورغم هذا يتم قصفها باستمرار.

وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فقد بلغ عدد النازحين داخل القطاع منذ بدء العدوان نحو مليوني شخص من مليونين وثلاثمائة ألف شخص إجمالي عدد سكان القطاع.

ويقول أحد المواطنين في غزة: "صار الناس في أمان الله، ضربوا صاروخين إف 13 فجأة، هنا ليست فصائل تنظيمية.. الموضوع هو أن نتنياهو يريد أن يموت كل بشر سواء كان طفلا أو شابا أو شيخا كبيرا.

هذا وتواصل المقاومة الفلسطينية تصديها لجيش الاحتلال حيث أعلنت كتائب القسام إيقاع آليات عسكرية إسرائيلية في كمين محكم مُعد مسبقا شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأضافت أن المقاتلين استهدفوا 3 جرافات عسكرية من نوع D9 ودبابتين من نوع ميركافا، أثناء مرورها على مفترق جورج الشرقي بمدينة رفح، باستخدام قذائف الياسين وعبوات العمل الفدائي.