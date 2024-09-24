مصر للطيران تلغي الرحلات الجوية المتجهة إلى لبنان

العالم-مصر

وجاء في بيان شركة مصر للطيران: "نظرا للأحداث التى تشهدها دولة لبنان الشقيقة، فقد قررت مصر للطيران إلغاء رحلاتها المتجهة من القاهرة إلى بيروت غدا الثلاثاء".

وتابع البيان: "سيتم إلغاء الرحلة رقم "MS713" والمقرر إقلاعها فى تمام الساعة 5 صباحا، وكذلك الرحلة رقم "MS709" المقرر إقلاعها فى تمام الساعة 9:15 صباحا بتوقيت القاهرة لحين استقرار الأوضاع داخل البلاد".

وفي وقت سابق، قال وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي، إن الوضع الحالي في لبنان دقيق وخطير، محذرا جميع اللبنانيين من استهدافهم بالضربات الإسرائيلية، بينما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 492 شخصا وإصابة 1645 جراء الغارات الإسرائيلية.

وأعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني يوم الاثنين 23 سبتمبر تعليق الرحلات الجوية التي تشغلها شركات الطيران الأردنية إلى بيروت حتى إشعار آخر.