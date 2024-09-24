رهانات نتنياهو على هزيمة المقاومة اللبنانية هي "حلم ابليس في الجنة"

العالم _ خاص بالعالم

وقال العميد هيثم حسون لقناة العالم إن "فشل كيان الاحتلال طيلة فترة الحرب أصابه بحالة من الهستيريا والتخبط، ما دفعه إلى إجراء عمليات استهداف عشوائية للمدنيين في لبنان."

وأشار إلى أن "الجبهة الداخلية الصهيونية واقعة في مأزق حقيقي، حيث أنها عاجزة عن الوصول إلى الطمأنينة والسلام مع استمرار حالة الحرب."

وقال حسون إن "نتنياهو يدرك عدم إمكانية هزيمة المقاومة اللبنانية عسكريا، وبالرغم من ذلك يعتقد بأن جرائمة التي يرتكبها حاليا ستضغط على المقاومة اللبنانية من أجل وقف القتال ووقف دعمها للمقاومة الفلسطينية."

وأضاف: "ومن هذا المنطلق يراهن نتنياهو على وقف القتال في الجبهة الشمالية، وفي هذا السياق، يأتي المسعى الفرنسي لعقد اجتماع لمجلس الأمن بهدف وقف القتال على الجبهة الشمالية فقط، وذلك من أجل الاستفراد بالمقاومة الفلسطينية وإجبارها على توقيع اتفاق إعادة الأسرى والاستسلام أمام الكيان الصهيوني."

وأكد حسون على أن هذه الرهانات التي يعول عليها كيان الاحتلال الإسرائيلي عبارة عن "أحلام ابليس في الجنة"، ولن تتحقق، وبالتالي سيدفع الكيان الصهيوني ثمن جرائمه خلال الساعات القادمة.