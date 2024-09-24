العراق.. بدء فتح مدن الزائرين ودور الضيافة لاستقبلال النازحين اللبنانيين

العالم - العراق

يأتي ذلك، بتوجيه من المرجعية الدينية في العراق وامتثالا لها في ضرورة استقبال المهجرين من الشعب اللبناني الشقيق، مع الاعلان عن تجهيز قافلة "على أبونا" التي ستحمل المساعدات الانسانية.

وقالت السلطات العراقية: امتثالاً لتوجيهات المرجعية الدينية تعلن العتبة العلوية المقدسة عن فتح جميع الفنادق ودور الضيافة ومدن الزائرين لاستقبال المهجرين من الشعب اللبناني الشقيق، مع الاعلان عن تجهيز قافلة "على أبونا" التي ستحمل المساعدات الانسانية.

في السياق نفسه وجه زعيم التيار الوطني في العراق، السيد مقتدى الصدر، نداء لذوي رؤوس الأموال "من غير الفاسدين" ولأصحاب المواكب.

وقال السيد الصدر في تدوينة على منصة (X) ، "أدعو أخوتي أصحاب المواكب على طريق كربلاء المقدسة لفتح مواكبهم أمام النازحين من لبنان وحسب الحاجة.. فهذا أقل الوفاء للشهداء والمجاهدين".