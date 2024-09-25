جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم جنين ويحاصر مستشفياتها

العالم - فلسطين

وقال شهود عيان، إن قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت مدينة جنين بعدد من آلياتها، وأن صافرات الإنذار انطلقت في المخيم والمدينة.

وأفاد الشهود بأن جيش الاحتلال بدأ بحصار مستشفيات "جنين الحكومي" و"ابن سينا التخصصي" و"الأمل"، ودفع بمزيد من قواته للمدينة.

وقالوا إن اشتباكا مسلحا اندلع بين عناصر من فصائل فلسطينية وجيش الاحتلال في المدينة.

وأوضح الشهود، إن جرافات عسكرية وصلت جنين ومحيط مخيمها وشرعت بعملية تجريف وتخريب في البنية التحتية وأغلقت شوارع.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي بدفع مزيد من قواته للمدينة وسط تحليق مكثف لطائرات مسيرة.

وبموازاة عدوانه على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في الضفة، فيما صعد المستوطنون اعتداءاتهم ما أدى إلى استشهاد 717 فلسطينيا، وإصابة نحو 5 آلاف و750 في الضفة، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.

وبدعم أمريكي مطلق تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا مدمرا على غزة خلف أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.