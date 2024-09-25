حمدان: عدم وقف العدوان على غزة أعطى نتنياهو فرصة لشن عدوانه على لبنان

العالم-فلسطين

وأضاف حمدان في مقابلة مع قناة الجزيرة اليوم الأربعاء، أن "الأمر لا يتطلب ضوءا أخضر أمريكيا بل ضوءا أخضر من قبل الاحتلال لوقف العدوان، وأن الولايات المتحدة والأوروبيين هم من يعطلون الموقف الدولي الداعم لغزة ويحمون الاحتلال".

ولفت إلى أن "الجانب الأميركي يدرك تماما مطالب المقاومة في فلسطين ولبنان وهي إنهاء العدوان والاحتلال، وأن عدم وقف العدوان على غزة أعطى نتنياهو فرصة لشن عدوانه على لبنان".

وأشار إلى أن "المقاومة لا ترغب في أن تطول فترة العدوان على غزة ولا على أهلنا في لبنان، وعلى الاحتلال وداعميه أن يدركوا تماما أنه مهما طال الوقت فإن المقاومة لن تستسلم".

ووجّه "التحية والتقدير لأهلنا بلبنان والمقاومة اللبنانية التي وقفت مع غزة"، مؤكدا أن "العدو يريد أن يحدث انشقاقا بين المقاومة في فلسطين ولبنان كي يستفرد بهما وهذا لن يحدث".

وتابع "أشقاؤنا في جبهات المقاومة في لبنان واليمن والعراق يدركون تماما أهداف العدو ونيته".

ونفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء سلسلة غارات جديدة على مناطق عديدة في لبنان، مما أدى لسقوط مزيد من الشهداء والجرحى وإلحاق أضرار جسيمة بالمباني والممتلكات، في حين كثّف "حزب الله" قصف المواقع والمستوطنات في فلسطين المحتلة.

ومنذ أمس الأول الاثنين، تشن قوات الاحتلال غارات عنيفة على مناطق مختلفة من لبنان، أدّت حتى الحين لاستشهاد نحو 600، بينهم 50 طفلًا و94 امرأة، فيما ارتفع عدد المصابين إلى ألف و850 آخرين.