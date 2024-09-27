اعتقال متظاهرين بذريعة منع نتنياهو من التوجه إلى الجمعية العامة في نيويورك

العالم - فلسطين

وقالت منظمة “الصوت اليهودي من أجل السلام”، التي شاركت في تنظيم الاحتجاج، إن شرطة نيويورك اعتقلت 25 شخصا، خارج مقر الأمم المتحدة في وسط مانهاتن.

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وأوضح جاي سابر من منظمة “جيه في بي” “بصفتنا يهودًا من سكان نيويورك، فإننا ندين بشدة هجوم نتنياهو على لبنان والإبادة الجماعية للفلسطينيين في غزة “، “سنستمر في رفع أصواتنا المعارضة حتى تتوقف حكومة الولايات المتحدة عن تسليح "إسرائيل"ويتمكن الفلسطينيون من العيش بحرية وكرامة كاملة كما يستحقون”، وفقاً لمنصة “كومن دريمز”.

وجاءت المظاهرة وزيارة نتنياهو لنيويورك في الوقت الذي واصلت فيه قوات الإحتلال هجومها المتواصل على قطاع غزة ما یقرب من سنة.

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وبحسب ما ورد، قال منير مروان من حركة الشباب الفلسطينية التي شاركت في تنظيم الاحتجاج: “لم يفعل زعماء العالم شيئا لمنع نتنياهو وإدارته الإبادة الجماعية من قتل أكثر من 15 ألف طفل وعدة أضعاف هذا العدد من البالغين. وبينما يخطط لتصعيد المذبحة، يتعين علينا أن نكون من يوقفه”.

وأدان العديد من زعماء العالم العدوان الهمجي الصهيوني خلال كلماتهم أمام الأمم المتحدة.

وقال الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا يوم الثلاثاء “إن غزة هي واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في التاريخ الحديث، وهي الآن تمتد بشكل خطير إلى لبنان”.

وقال سيريل رامافوزا، رئيس جنوب أفريقيا ـ التي تقود دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها ضد الکیان المحتل أمام محكمة العدل الدولية ـ “إننا لن نجلس صامتين ونشاهد الفصل العنصري يرتكب ضد الآخرين”.

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