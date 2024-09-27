نبيه بري يربط وقف اطلاق النار في لبنان بغزة

العالم - لبنان

وشدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في تصريح إلى صحيفة "لوريان لو جور" قائلا: "لا يمكن التخلي عن أهالي القطاع".

وتناقلت وسائل إعلام أميركية وصهيونية أنباء متضاربة عن مبادرة وقف إطلاق النار بين كيان الاحتلال وحزب الله التي أطلقتها الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية والعربية وتقضي بالدخول في هدنة تدوم 21 يوما وتفضي إلى تسوية سياسية.

في حين كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، ناقش لأول مرة هذا المقترح مع نظيره الفرنسي، الإثنين.

وقال مسؤول أميركي للصحيفة، إنه أمضى اليومين التاليين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، في "التنقل بين الشركاء الأوروبيين والعرب بشأن النص.

كما نقلت الصحيفة عن مسؤولين في الإدارة الأميركية، أن وقف إطلاق النار بين "إسرائيل" وحزب الله "يمكن أن يوفر مساحة دبلوماسية ضرورية "لإسرائيل" وحماس للموافقة على هدنة خاصة بهما".