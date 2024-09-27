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حرس الثورة الإسلامية: حزب الله سيخرج منتصرًا ويحبط مخططات الأعداء

حرس الثورة الإسلامية: حزب الله سيخرج منتصرًا ويحبط مخططات الأعداء
الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٢٩ بتوقيت غرينتش

شدد قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي، على أنه لو اجتمعت الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا وكل الجبهات التابعة لشياطين العالم لما تمكنت أبدًا من الانتصار على حزب الله.

العالم- ايران

وأكد اللواء سلامي في تصريح، أن "حزب الله سيخرج منتصرًا هذه المرة أيضًا كالسابق ويحبط مخططات الأعداء"، في وقت يوسع حزب الله عمليات اطلاق الصواريخ ضد مواقع وأهداف الإحتلال.

وقال سلامي: "نحن على يقين أن الشعب الفلسطيني سيحقق قريباً نصراً رائعاً".

وأضاف، إن حزب الله البطل في لبنان، الذي يحمل راية المجد والجهاد والقوة، ويقاتل العدو في نقاط التماس ويخلق كل يوم انجازاً مشرفاً جديداً، في هذا المشهد مثل المشاهد السابقة سيخرج منتصراً فخوراً وسيضيف خيبة أمل أخرى لخطط الأعداء الواهمة.

وتابع، إذا تعاونت أمريكا وبريطانيا وفرنسا وكل الجبهات المتحالفة مع شياطين العالم، فلن يتمكنوا أبداً من الانتصار على إرادة حزب الله المجاهد في شرق البحر المتوسط. وبأذن الله تلك الدول محكوم عليها بالفشل.

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