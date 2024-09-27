الإعلام العبري يكشف تفاصيل أعنف مجزرة للضاحية ومن كان المستهدف

العالم - لبنان

أفاد مراسل العالم في القدس المحتلة أن الغارات الإسرائيلية العنيفة التي هزت الضاحية الجنوبية في بيروت استهدفت مقر القيادة المركزية لحزب الله وفقا لوسائل إعلام جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح مراسل العالم نقلا عن وسائل الإعلام العبرية أن هدف الانفجارات كان الأمين العام لحزب لله السيد حسن نصرالله وذلك بعد إعطاء موافقة أمنية من قبل رئيس وزراء الاحتلال قبل إقلاع طائرته من تل أبيب الى نيويورك.

وتابع المراسل أنه بعد انتهاء كلمة نتنياهو في الأمم المتحدة اليوم ، قطع المؤتمر متوجها الى غرفته مع مستشاريه وفتح خطوط مباشرة أثناء تنفيذ هذه الضربة مع رئيس أركانه ووزير حربه وقيادة الجبهة الشمالية وقائد سلاح الجو بجيش الاحتلال الإسرائيلي وأشرف على هذه الضربة وفق ما تحدثت وسائل الإعلام الإسرائيلية ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وأضاف مراسل العالم أن الرواية الإسرائيلية تراجعت قبل قليل وتم التركيز على أنه لا يوجد توضيح من هي الشخصية المستهدفة في هذا القصف العنيف الذي دعاه سلاح الجو الإسرائيلي " القصف الأعنف منذ التصعيد ضد لبنان" والدليل على ذلك بأنه تم استهداف شخصيات وقيادات وفق المصادر العبرية، ولكن لم تتضح الأسماء حتى هذه اللحظة، وكل ما ذكر إنما وفق تحليلات وبيانات غير رسمية للمصادر العبرية.

وحول الملاجئ وحالة استنفار كبيرة قال مراسل العالم أن الجبهة الداخلية الإسرائيلية أبلغت برفع حالة التأهب القصوى في تشكيلاته بالمناطق الشمالية ، فيما طلبت بلديات حيفا وتل أبيب ومحيطها وكافة المستوطنات بالمناطق المحاذية تواجد المستوطنين في الأماكن المحصنة والملاجئ.

وقال المراسل نقلا عن المصادر الإسرائيلية إن حالة التأهب رفعت في كل شيء تحسبا للرد القادم من حزب الله على هذه المجزرة.

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