شاهد: أبرز المحطات في حياة الشهيد القائد السيد حسن نصر الله

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الشهيد القائد السيد حسن نصر الله هو الأمين العام الثالث لحزب الله لبنان.

ولد حسن عبد الكريم نصر الله في الحادي والثلاثين من آب/أغسطس عام الف وتسعمئة وستين لعائلة شيعية في برج حمود في قضاء المتن بمحافظة جبل لبنان.

أكمل دراسته الثانوية في قرية 'البازورية'، وهناك انتسب إلى حركة أمل وسرعان ما أصبح مندوب قريته رغم صغر سنه.‏‏

توجه في عام الف وتسعمئة وستة وسبعين إلى النجف الاشرف وهناك تعرف على الشهيد السيد محمد باقر الصدر الذي كلف الشهيد السيد عباس الموسوي بتولي الأمور العلمية للسيد نصر الله هناك.

عاد السيد نصر الله إلى لبنان عام الف وتسعمئة وثمانية وسبعين نظرا للممارسات التي كان يقوم بها النظام البعثي في العراق، وأكمل دراسته وتدريسه للعلوم الإسلامية في حوزة الإمام المنتظر (ع).

في عام الف وتسعمئة واثنين وثمانين بدأ الاجتياح الاسرائيلي للبنان وشهدت مدينة بعلبك تأسيس 'حزب الله' وتولى السيد نصر الله مسؤوليات مختلفة في حزب الله منذ بداية تأسيسه.

في السادس عشر من شباط فبراير عام الف وتسعمئة واثنين وتسعين تم انتخابه بالإجماع من قبل أعضاء الشورى أمينا عاما لحزب الله خلفا للأمين العام السابق الشهيد السيد عباس الموسوي الذي اغتالته قوات الاحتلال الاسرائيلي.

تصاعد الخط البياني لعمليات المقاومة كما ونوعا خلال توليه الامانه العامة للحزب إلى أن تم تحرير لبنان عام الفين 2000م. وفي تموز يوليو الفين وستة برز دور السيد نصر الله في الحرب التي شنها الكيان الاسرائيلي على لبنان، التي لم يستطع الكيان تحقيق أهدافها، وخسر كثيرا من جنوده وضباطه فيها.

كان له مواقف سياسية وجهادية بارزة طيلة الفترة من عام الفين الى الفين وستة 2000م – 2006م أبرزها تحرير الأسرى اللبنانيين كما أدى دورا متميزا فى الوفاق الوطني اللبناني إثر اغتيال رفيق الحريري في عام الفين وخمسة، كما استطاع أن يفرغ القرارات الدولية الأمريكية التي صدرت ضد الحزب من مضامينها.

استشهد الأمين العام لحزب الله لبنان السيد حسن نصر الله في السابع والعشرين من ايلول سبتمبر عام الفين واربعة وعشرين بغارة جوية إسرائيلية على مقر حزب الله في بيروت كان هو الهدف الرئيسي لها رحمه الله واسكنه فسيح جنانه.