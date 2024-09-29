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أعنف إعصار منذ 173 عاما يضرب أمریکا

أعنف إعصار منذ 173 عاما يضرب أمریکا
الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٨ بتوقيت غرينتش

ذكرت صحيفة USA Today أن إعصار "هيلين" القوي وصل ليل الخميس إلى اليابسة من خليج المكسيك، وضرب سواحل ولاية فلوريدا الأمريكية، ليكون أعنف الأعاصير التي تشهدها الولاية منذ 173 عاما.

العالم - الأميركيتان

وأشار المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إلى أن "هيلين" صنّف من الدرجة الرّابعة، وهو "خطير للغاية"، إذ لم تقع كارثة طبيعية بهذا الحجم في تلك المنطقة منذ عام 1851.

وتبعا للمعلومات التي أوردها المركز فإن سرعة الرياح التي رافقت الإعصار وصلت إلى 225 كم/ساعة، وترك أكثر من 1.2 مليون شخص في فلوريدا وحدها بدون كهرباء، وبحسب وكالة رويترز فقد سجّلت ثلاث حالات وفاة في الولاية بسبب الإعصار، كما حذّرت سلطات الولاية من أن عدد الوفيات قد يرتفع بسبب الفيضانات التي ستعقب الإعصار.

وبسبب الإعصار أغلقت المدارس والمطارات والطرق في الولاية، وتم إجلاء أكثر من 70 ألف شخص من أربع مقاطعات في فلوريدا، وطلب مكتب مقاطعة تايلور من أولئك الذين رفضوا عمليات الإجلاء أن يكتبوا أسماءهم وتواريخ ميلادهم وبعض المعلومات عنهم على أذرعهم بحبر يصعب إزالته، حتى يتم التعرف عليهم في حال تعرضوا للخطر جراء الإعصار.

ومن المتوقع أن يتحرك الإعصار بشكل أبطأ فوق وادي تنيسي بعد وصوله إلى ساحل فلوريدا يومي الجمعة والسبت، بحسب المركز الوطني الأمريكي للأعاصير. وصدرت أوامر بإخلاء عدد من المناطق على طول ساحل الخليج الأميركي في فلوريدا، مثل مقاطعتي ساراسوتا وشارلوت، كما قلّصت منشآت الطاقة على طول ساحل الخليج عملياتها وأخلت بعض مواقع الإنتاج.

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