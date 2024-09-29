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حزب الله يعلن استشهاد العلامة المجاهد الشيخ نبيل قاووق

حزب الله يعلن استشهاد العلامة المجاهد الشيخ نبيل قاووق
الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٠٣ بتوقيت غرينتش

زفت المقاومة الإسلامية في لبنان سماحة العلامة المجاهد الشيخ نبيل قاووق الذي نال وسام الشهادة الإلهية الرفيع أثر غارة صهيونية غادرة في منطقة الشياح. 

العالم - لبنان

وجاء في بيان تزف قيادة حزب الله إلى شعب المقاومة وأمة المجاهدين، وإلى الحوزات العلمية في لبنان والخارج سماحة العلامة المجاهد الشيخ نبيل قاووق الذي نال وسام الشهادة الإلهية الرفيع أثر غارة صهيونية غادرة في منطقة الشياح.

واشار البيان الى ان سماحة الشيخ الشهيد تولى العديد من المسؤوليات التنظيمية في وحدات حزب الله المختلفة وکان جديرا بالأمانة التي حملها، عالماً رسالياً ومجاهداً كبيراً وكان موجوداً بشكل دائم في ساحات الجهاد قريباً من المجاهدين في الخطوط الامامية وقضى عمره الشريف في ميادين الجهاد والعطاء والتضحية.

وختم البيان "نتقدم بالعزاء من صاحب العصر والزمان ومن سماحة السيد القائد الامام الخامنئي ومن عائلته الشريفة الصابرة المحتسبة أن يمن عليهم بالصبر الجميل وحسن ثواب الدينا والاخرة".

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