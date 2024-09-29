لجنة الطوارئ اللبنانية تعلن حصيلة الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي

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كما حصى التقرير سقوط 1640 شهيدًا من بينهم 104 أطفال و194 امرأة و 8408 جرحى منذ بدء المواجهات في 8 تشرين الأول/ اكتوبر. أما حصيلة الشهداء والجرحى في يوم أمس 28 أيلول/سبتمبر فهي 11 شهيدًا و108 جرحى مع الإشارة إلى أنه لايزال هناك شهداء تحت الركام ومفقودون وأشلاء.

وجاء في التقرير أن "عدد مراكز الايواء في المرافق العامة إرتفع إلى 777 مركزًا تشمل مدارس رسمية ومجمعات تربوية ومعاهد مهنية ومراكز زراعية موزعة في مختلف المحافظات. وقامت وزارة التربية بإضافة 120 مدرسة جديدة لاستقبال النازحين في الساعات الأخيرة ووصلت القدرة الاستيعابية للحد الأقصى في المؤسسات التعليمية الرسمية في بيروت وجبل لبنان".

كذلك وصل عدد النازحين المسجلين في مراكز الايواء المعتمدة من قبل غرفة العمليات الوطنية حتى الساعة 116100 نازح.

وفي التقرير أنه "من تاريخ 23 أيلول لغاية 29 أيلول 2024 سجّل الأمن العام عبور 36188 مواطناً سورياً و 41307 مواطن لبناني إلى الأراضي السورية".

وأعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن تحويل مليون دولار للنازحين من الأقضية الـ 7 في الجنوب بهبة صينية.