نبذة عن القيادي الشهيد في حزب الله الحاج 'علي كركي'

العالم- لبنان

وزف حزب الله أمس الاحد القائد الجهادي الكبير الحاج علي كركي (أبو الفضل)، الذي أستشهد برفقة امين عام حزب الله السيد حسن نصر الله إثر عملية اغتيال إسرائيلية غادرة بتاريخ 27/09/2024 في ضاحية بيروت الجنوبية.

وجاء في بيان حزب الله: لقد تولى الحاج أبو الفضل قيادة مجاهدي المقاومة الإسلامية في الجنوب منذ الاجتياح الصهيوني عام 1982، وقاد وشارك في كافة المواجهات البطولية مع العدو الصهيوني وصولاً إلى دوره التاريخي في تحرير عام 2000، والنصر الإلهي في تموز 2006، وكان مسؤولاً بشكل مباشر وميداني عن قيادة جبهة الجنوب بكافة محاورها ووحداتها في جبهة الاسناد منذ الثامن من تشرين الأول عام 2023 حتى شهادته المباركة.

القائد الجهادي الكبير الحاج علي كركي "أبو الفضل" في سطور

• محل وتاريخ الولادة: المصيطبة 10-05-1962، ومن بلدة عين بوسوار في جنوب لبنان

• من الجيل المُؤسس للعمل الإسلامي في بيروت.

• من قادة العمليات البطولية خلال التصدي للاجتياح "الإسرائيلي" لبيروت عام 1982.

• خطط وأشرف على العديد من العمليات الاستشهادية، ومنها عملية الاستشهادي أحمد قصير.

• أسس لمحاور وتشكيلات المقاومة في منطقة الشريط الحدودي بعد الانسحاب "الإسرائيلي" في العام 1985.

• تولى المسؤولية العسكرية لمنطقة الجنوب حتى عام 1996 وخطط وأشرف وقاد بشكل مباشر العديد من العمليات النوعية ضد مواقع الجيش "الإسرائيلي" إبان فترة الاحتلال وحتى تحرير الجنوب في العام 2000.

• من قادة التصدي البطولي للحروب "الإسرائيلية" على لبنان في 1993 و1996 و2006.

• تولى مسؤولية مقر سيد الشهداء (ع) بكافة تشكيلاته ووحداته منذ العام 2006 وحتى تاريخ شهادته المباركة.

• شغل عضوية الشورى المركزية وعضوية المجلس الجهادي في حزب الله منذ تأسيسه وكان معاوناً جهادياً لسماحة الأمين العام قدس سره الشريف منذ العام 2008.

• كان من القادة الجهاديين الذين خططوا وأداروا العمليات العسكرية ضد الجماعات التكفيرية.

• خطط وأشرف على قيادة العمليات العسكرية لمقر سيد الشهداء (ع) على جبهة الإسناد اللبنانية منذ بداية معركة طوفان الأقصى.

• ارتقى شهيدًا على طريق القدس، برفقة شهيد المقاومة الأقدس والأسمى، سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله قدس سره الشريف، إثر عملية اغتيال "إسرائيلية" غادرة بتاريخ 27/09/2024 في ضاحية بيروت الجنوبية.