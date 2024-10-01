أحمدي مقدم: أسلحة حزب الله تصل إلى أي مكان تريد

العالم - خاص بالعالم

وقال اسماعيل أحمدي مقدم في حوار خاص مع قناة العالم الإخبارية، إن الكيان الصهيوني يريد اخراج حزب الله من المعادلة والمواجهة جراء الخسائر التي مني بها لنحو عام من عدوانه على غزة.

وأضاف، أن الكيان الصهيوني عجز عن فرض معادلته خلال العدوان وانما المقاومة هي التي فرضت معادلتها.

وأكد عميد جامعة الدفاع الوطني العليا في إيران أن جيش الاحتلال سيتكبد خسائر فادحة على يد المقاومة، وأسلحة حزب الله تصل إلى أي مكان تريد.

وشدد أحمدي مقدم على أن ايران أعلنت بشكل صريح بأنه سترد على الكيان الصهيوني، مؤكدا أن ايران لا تستطيع أن تقف مكتوفة الأيدي ازاء الكيان الصهيوني.

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