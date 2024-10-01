بزشكيان: العلاقات بين طهران وبكين عميقة ومستقرة واستراتيجية

العالم – إيران

وبعث الرئيس بزشكيان برقية هنأ من خلالها الرئيس الصيني شي جين بينغ بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.

وقال رئيس الجمهورية في رسالته: "لقد حققت الأمة الصينية في ظل توجيهاتكم تقدماً هائلاً، أصبح بمثابة منصة لتعزيز جسور الصداقة والرخاء المشترك لدول العالم".

وأضاف: "بالاعتماد على الجذور الثقافية والقيمية المشتركة، بما في ذلك الاحترام المتبادل والمساواة والانسانية، بدأ البلدان فصلا جديدا من العلاقات الاستراتيجية الشاملة لتعميق العلاقات في جميع المجالات".

وتابع: "الآن بعد أن صمدت الصداقة التقليدية بين البلدين أمام اختبار الزمن وتحولت إلى علاقات عميقة ومستقرة واستراتيجية، أعلن عن رغبتي في التعاون مع فخامتكم في تطوير العلاقات الشاملة بين إيران والصين".