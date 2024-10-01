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في برقية تهنئة إلى الرئيس الصيني..

بزشكيان: العلاقات بين طهران وبكين عميقة ومستقرة واستراتيجية

بزشكيان: العلاقات بين طهران وبكين عميقة ومستقرة واستراتيجية
الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٠٤ بتوقيت غرينتش

هنأ الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في برقية الذكرى الـ75 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية وأكد ان العلاقات بين إيران والصين عميقة ومستقرة واستراتيجية.

العالمإيران

وبعث الرئيس بزشكيان برقية هنأ من خلالها الرئيس الصيني شي جين بينغ بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.

وقال رئيس الجمهورية في رسالته: "لقد حققت الأمة الصينية في ظل توجيهاتكم تقدماً هائلاً، أصبح بمثابة منصة لتعزيز جسور الصداقة والرخاء المشترك لدول العالم".

وأضاف: "بالاعتماد على الجذور الثقافية والقيمية المشتركة، بما في ذلك الاحترام المتبادل والمساواة والانسانية، بدأ البلدان فصلا جديدا من العلاقات الاستراتيجية الشاملة لتعميق العلاقات في جميع المجالات".

وتابع: "الآن بعد أن صمدت الصداقة التقليدية بين البلدين أمام اختبار الزمن وتحولت إلى علاقات عميقة ومستقرة واستراتيجية، أعلن عن رغبتي في التعاون مع فخامتكم في تطوير العلاقات الشاملة بين إيران والصين".

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