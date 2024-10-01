10 شهداء بينهم اطفال من عائلة واحدة بغارة للاحتلال على جنوب لبنان

العالم _ لبنان

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، إن “العدو الإسرائيلي ارتكب مجزرة في بلدة الداودية الجنوبية، ذهب ضحيتها 10 أشخاص من عائلة واحدة وجرح 5 آخرون، عندما أغارت طائرات حربية معادية على منزلهم في البلدة ودمرته”.

وأضافت الوكالة، أن “الشهداء جراء الغارة الإسرائيلية هم: هنية حسين، وأحمد يوسف دياب، وعباس يوسف دياب، وحسن يوسف دياب وزوجته ميساء أخضر، إضافة لسيرين حسن دياب، ويوسف حسن دياب، وندى يوسف دياب وابنتها (لم تذكر الوكالة اسمها)، وحسن جميل دياب.

وخلال الليلة الماضية، نفذ جيش الاحتلال قصفا مدفعيا وجويا عنيفا ومكثفا على عدة بلدات في الجنوب اللبناني.

وجاء ذلك بالتزامن مع إعلان الجيش بدء عملية عسكرية برية في الجنوب اللبناني.

وقال متحدث الجيش دانيال هاغاري في بيان، إنه “بناء على قرار المستوى السياسي، بدأ جيش الدفاع عملية برية محددة الهدف والدقة في منطقة جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية إرهابية لتنظيم حزب الله، في عدد من القرى القريبة من الحدود” وفق تعبيره.

ومساء الاثنين، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أن حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان خلال 24 ساعة بلغت 95 شهيدا و172 جريحا.